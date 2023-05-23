Илона Гвоздева из "Танців з зірками" показала, как умеет танцевать ее дочь. Звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм, где спросила мнение у своих фанатов о будущем ребенка.

"Чувствую, что уже нужно дочке заводить собственную страницу в Тик-Ток! Кстати, как вы думаете, с какого возраста желательно допускать детей самостоятельно к социальным страницам Instagram и TT?! Безопасно ли это?", - написала Илона Гвоздева из "Танців з зірками".

Фанаты поставили более тысячи лайков в публикации и написали комментарии Илоне Гвоздевой из "Танців з зірками":

"Не раньше 14 лет",

"Лучше под наблюдением все равно, пока ребенок еще ребенок",

"Самостоятельно из 14. Если раньше, тогда вести эти страницы надо маме) детки еще не совсем умеют фильтровать контент",

"С 12, не раньше",

"Я не допускаю к тик ток возрасте 9 лет, и считаю что тик ток это помойная яма где куча всякого ненужности для детей",

"Оттягивала этот момент как можно дольше, где-то с 14 лет позволила, но год просматривала контент, смотрящий фото и куда заходит)) то есть мама нарушала собственное пространство. Единственное, что попросила не выкладывать много фото, чтобы потом в будущем они не были использованы журналистами)) ведь побуждаю детей к тому, что они могут стать известными и занимать государственные должности".

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