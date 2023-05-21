Звезда "Танців з зірками" Илона Гвоздева показала себя и решила поделиться личным. Звезда опубликовала сторис, где рассказала о самоцензуре из-за хейта в своем блоге Инстаграм.

"Во-первых поняла, что быть искренней, открытой и не шлифовать свою инстаграмную жизнь под стандарты - это сложно. Нужно быть сильной личностью с крепким стержнем внутри. Поэтому иногда нужно уметь сказать резкое слово в ответ, а не просто проигнорировать!!!", - написала звезда "Танців з зірками" Илона Гвоздева.

"Во-вторых, за многолетним танцевальным опытом и постоянными проектами поняла, что загнала себя в угол, с работы в работу, с проекта в проект, семья, одна беременность, вторая и вроде все классно, все хорошо - это именно то, чего хотела я, но есть одно но. Я долгий час была для всех кроме себя. Всегда готовая, всегда поддержать, помочь и так далее. Верите или нет, но этот отдых, именно отдых, а не рабочая поездка была первая за последние 8 лет. И никого кроме себя я в этом не обвиняю, ибо все это допускала я сама. Я сама хотела ыть одновременно везде и успеть все", - добавила звезда "Танців з зірками" Илона Гвоздева.

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