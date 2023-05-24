Українська телеведуча Леся Нікітюк показала як приїхала до Одеси. Зірка поділилася фотографіями, вихваляючись розкішними краєвидами, вихваляючись фігурою в сукні та морем. Леся Нікітюк опублікувала сет одразу із трьох фото, дозволивши поглянути на себе з різних ракурсів.

"Канни-2023.. не чула)) це Одеса бейбі", - написала Леся Нікітюк у публікації.

Володимир Ярославський з "Майстер Шеф" прокоментував фото: "Красиво та й красуня".

Актриса Наталія Денисенко також прийшла у коментарі до Леси Нікітюк: "Просто цукерка".

Фанати, включаючи Jerry Heil, Лілію Ребрик, Олю Цибульську та Володимира Ярославського, поставили тисячі лайків та написали коментарі Лесі Нікітюк:

"Вся Одеса біля твоїх ніг! Що ти твориш";

"Клаудія Шиффер?)) ні, не чула ... Це Леся Нікітюк бейбі";

"Я одна не можу зрозуміти, що це за туфлі на Каблуці без каблука, як ходити на них";

"Дуже гарненькі Олеся, і з нею чудовий морський пейзаж";

"Дуже добре? підкажете де такі сандалії купували?";

"А мені сукня подобається, звідки така?";

"Українська Мерьєм Узерлі";

"Мені все-таки здається, що ви повинні були народитися чоловіком, у вас така міцна статура і досить грубий голос".

Останні новини України:

Нагадаємо, Нікітюк показала топ локацій у Києві, які варто відвідати

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк зачепила Єфросинину словами про росіян.

Також Politeka писала, що Огневич, Осадча, Нікітюк та інші зірки показали сумні будні українця