Українська телеведуча Леся Нікітюк показала як приїхала до Одеси. Зірка поділилася фотографіями, вихваляючись розкішними краєвидами, вихваляючись фігурою в сукні та морем. Леся Нікітюк опублікувала сет одразу із трьох фото, дозволивши поглянути на себе з різних ракурсів.
"Канни-2023.. не чула)) це Одеса бейбі", - написала Леся Нікітюк у публікації.
Володимир Ярославський з "Майстер Шеф" прокоментував фото: "Красиво та й красуня".
Актриса Наталія Денисенко також прийшла у коментарі до Леси Нікітюк: "Просто цукерка".
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Фанати, включаючи Jerry Heil, Лілію Ребрик, Олю Цибульську та Володимира Ярославського, поставили тисячі лайків та написали коментарі Лесі Нікітюк:
"Вся Одеса біля твоїх ніг! Що ти твориш";
"Клаудія Шиффер?)) ні, не чула ... Це Леся Нікітюк бейбі";
"Я одна не можу зрозуміти, що це за туфлі на Каблуці без каблука, як ходити на них";
"Дуже гарненькі Олеся, і з нею чудовий морський пейзаж";
"Дуже добре? підкажете де такі сандалії купували?";
"А мені сукня подобається, звідки така?";
"Українська Мерьєм Узерлі";
"Мені все-таки здається, що ви повинні були народитися чоловіком, у вас така міцна статура і досить грубий голос".
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