Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как приехала в Одессу. Звезда поделилась фотографиями, хвастаясь роскошными видами, хвастаясь фигурой в платье и морем. Леся Никитюк опубликовала сет сразу из трех фото, позволив взглянуть на себя из разных ракурсов.

"Канны-2023.. не слышала)) это Одесса бейби", - написала Леся Никитюк в публикации.

Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" прокомментировал фото: "Красиво да и красотка".

Актриса Наталья Денисенко также пришла в комментарии к Лесе Никитюк: "Просто конфетка".

Фанаты, включая Jerry Heil, Лилию Ребрик, Олю Цибульскую и Владимира Ярославского, поставили тысячи лайков и написали комментарии Лесе Никитюк:

"Вся Одесса у твоих ног! Что ты творишь";

"Клаудия Шиффер?)) нет, не слышала…Это Леся Никитюк бейби";

"Я одна не могу понять что это за туфли на Каблуке без каблука, как ходить на них";

"Очень хорошенькие Олеся, и с ней прекрасный морской пейзаж";

"Очень хорошо? подскажете где такие сандалии покупали?";

"А мне платье нравится, откуда такое?";

"Украинская Мерьем Узерли";

"Мне всё-таки кажется что вы должны были родится мужчиной, у вас такое крепкое телосложение и довольно грубый голос".

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