Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как приехала в Одессу. Звезда поделилась фотографиями, хвастаясь роскошными видами, хвастаясь фигурой в платье и морем. Леся Никитюк опубликовала сет сразу из трех фото, позволив взглянуть на себя из разных ракурсов.
"Канны-2023.. не слышала)) это Одесса бейби", - написала Леся Никитюк в публикации.
Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" прокомментировал фото: "Красиво да и красотка".
Актриса Наталья Денисенко также пришла в комментарии к Лесе Никитюк: "Просто конфетка".
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Фанаты, включая Jerry Heil, Лилию Ребрик, Олю Цибульскую и Владимира Ярославского, поставили тысячи лайков и написали комментарии Лесе Никитюк:
"Вся Одесса у твоих ног! Что ты творишь";
"Клаудия Шиффер?)) нет, не слышала…Это Леся Никитюк бейби";
"Я одна не могу понять что это за туфли на Каблуке без каблука, как ходить на них";
"Очень хорошенькие Олеся, и с ней прекрасный морской пейзаж";
"Очень хорошо? подскажете где такие сандалии покупали?";
"А мне платье нравится, откуда такое?";
"Украинская Мерьем Узерли";
"Мне всё-таки кажется что вы должны были родится мужчиной, у вас такое крепкое телосложение и довольно грубый голос".
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