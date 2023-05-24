Популярний український реп-виконавець і продюсер Потап, який нещодавно потрапив у скандал через нову пісню про волонтерів і постійно критикує свої виїзди і життя за кордоном, поділився на сторінці в Instagram весільним фото. Як виявилося, Потап та Настя Каменських відзначають уже п'яту річницю "американського" весілля та четверту річницю "українського".
Як відомо, знаменита пара, яка раніше десять років співала у дуеті "Потап та Настя", таємно одружилася в США, а через рік уже публічно влаштувала весілля в Україні. Щоб привітати кохану дружину Настю, Потап опублікував у мережі зворушливе весільне фото.
У підписі до публікації артист написав: "Вітаю свою кохану дружину з 5 річчям нашого Американського весілля і з 4 річчям нашого Українського, люблю тебе ще більше".
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію репера:
"Щастя вам!".
"Довгих років вам щасливого, мирного життя люблю вас".
"Вітаю".
"Світу, злагоди, кохання".
"Вітаю! Щастя та гармонії в сім'ї!".
"А чому американське весілля, що це означає?"
"Пам'ятаю день, коли ми всі побачили цю чудову новину у соцмережі".
"Вітаю вас!".
"Вітаю вас, закохані наші".
"Щастя вам! Цінуйте кожну хвилину".
"Щирі привітання".
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