Популярний український реп-виконавець і продюсер Потап, який нещодавно потрапив у скандал через нову пісню про волонтерів і постійно критикує свої виїзди і життя за кордоном, поділився на сторінці в Instagram весільним фото. Як виявилося, Потап та Настя Каменських відзначають уже п'яту річницю "американського" весілля та четверту річницю "українського".

Як відомо, знаменита пара, яка раніше десять років співала у дуеті "Потап та Настя", таємно одружилася в США, а через рік уже публічно влаштувала весілля в Україні. Щоб привітати кохану дружину Настю, Потап опублікував у мережі зворушливе весільне фото.

У підписі до публікації артист написав: "Вітаю свою кохану дружину з 5 річчям нашого Американського весілля і з 4 річчям нашого Українського, люблю тебе ще більше".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію репера:

"Щастя вам!".

"Довгих років вам щасливого, мирного життя люблю вас".

"Вітаю".

"Світу, злагоди, кохання".

"Вітаю! Щастя та гармонії в сім'ї!".

"А чому американське весілля, що це означає?"

"Пам'ятаю день, коли ми всі побачили цю чудову новину у соцмережі".

"Вітаю вас!".

"Вітаю вас, закохані наші".

"Щастя вам! Цінуйте кожну хвилину".

"Щирі привітання".

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