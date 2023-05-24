Популярный украинский рэп-исполнитель и продюсер Потап, который недавно попал в скандал из-за новой песни о волонтерах и постоянно подвергается критике из-за своих выездов и жизни за границей, поделился на странице в Instagram свадебным фото. Как оказалось, Потап и Настя Каменских отмечают уже пятую годовщину "американской" свадьбы и четвертую годовщину "украинской".
Как известно, знаменитая пара, которая раньше десять лет пела в дуэте "Потап и Настя", тайно поженилась в США, а спустя год уже публично устроила свадьбу в Украине. Чтобы поздравить любимую жену Настю, Потап опубликовал в сети трогательное свадебное фото.
В подписи к публикации артист написал: "Поздравляю свою любимую жену с 5 лет нашей Американской свадьбы и с 4 лет нашей Украинской, люблю тебя еще больше".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию рэпера:
"Счастья вам!".
"Долгих лет вам счастливой, мирной жизни люблю вас".
"Поздравляю".
"Мира, согласия, любви".
"Поздравляю! Счастья и гармонии в семье!".
"А почему американская свадьба, что это значит?".
"Помню день, когда мы все увидели эту замечательную новость в соцсети".
"Поздравляю вас!".
"Приветствую вас, влюбленные наши".
"Счастья вам! Цените каждую минуту".
"Искренние поздравления".
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