Украинский исполнитель, продюсер и муж Насти Каменских Потап (Алексей Потапенко), который недавно оскандалился новой песней "Волонтер" и не признает, что сбежал из страны, поделился кадром с Каменских. Артист сбежал из Украины в начале вторжение и не живет в Киеве, хотя его супруга вернулась сюда.

Свою позицию Потап оправдывает тем, что занимается волонтерством за границей, поэтому он полезнее там, чем в Украине. На фоне данных заявлений появились слухи о разводе Потапа с Каменских.

После того, как артистку попросили дать комментарий, она заявила, что не обязана все время появляться с мужем на публике. На годовщину свадьбы Потап решил поделиться кадром с Каменских, обратившись к ней:

«Пятая годовщина нашей свадьбы, малышка, спасибо тебе за все эти годы счастья и Любви. Люблю тебя еще больше» - написал Потап. Примечательно, что и с днем рождения он поздравлял Каменских дистанционно.

Также мы писали, по словам продюсера, он не живет все время в одном месте, проводя аукционы, благотворительные концерты и сборы средств, он все время переезжает.

"У меня очень большие связи, которые я создал за всю мою жизнь. Поэтому сейчас я получаю деньги и помощь именно за границей. И нахожусь там, где на эту минуту могу быть наиболее полезным – это может быть и в Украине, и в Европе, и в Америке", - рассказал Потап.

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