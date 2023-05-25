Розпочато кримінальне провадження з перевірки пропуску українського артиста Віктора Павлика. За словами правоохоронців, зараз вони чекають на висновки фахівця з результатами експертизи на справжність пропуску артиста, досудове розслідування триває.
Дружина Віктора Павлика – блогер Катерина Репяхова обурилася в Інстаграм-сторизі, що ЗМІ неправильно тлумачать цю новину.
Зокрема, в одному з Телеграм-каналів вийшла публікація із заголовком: "Віктор Павлик підробив спецперепустку". Катерина Репяхова поділилася, що їй уже шалено набридли такі заголовки: "У нас ЗМІ просто без гальм. Ганьба вам, це якесь дно. Люди, це наклеп у чистому вигляді".
Коли підписниця поспівчувала дружині Віктора Павлика блогер вирішила відповісти і пояснила, що хтось нібито намагається знищити репутацію її чоловіка та використовує скандальну історію у своїх цілях: "Це робиться не на благо нашої країни, а для того, щоб набити свої кишені. Репутацію мого чоловіка використовують у своїх цілях.
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Варто нагадати, що 15 травня український співак Віктор Павлик разом зі своєю дружиною блогером Катериною Репяховою вляпалися у скандал. Це сталося, коли парочка похвалилася в мережі спецперепусткою на Південному мосту у Києві.
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