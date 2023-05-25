Олена Шоптенко з "Танців зі зірками" нещодавно повернулася з України назад до Австрії. Зірка одразу ж показала селфі із сином, поділившись фотографією у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. На фото можна побачити саму Олену, яка позувала для фото, а ось син сховався за спинкою та вирішив не звертати уваги на камеру.

"Давно цього хлопця не було тут. Це ми зранку їдемо до садка і плануємо активний день", - написала Олена Шоптенко з "Танців із зірками" до сторісу.

"А ось цього ми точно не планували. Поки мене не було, голуби звили гніздо у нас на балконі. У Відні з ними дуже борються та називають міськими щурами", - додала Олена Шоптенко з "Танців із зірками".

Варто зазначити, Олена Шоптенко із "Танців зі зірками" - відома українська танцівниця. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення танцівниця виїхала до Австрії разом із сином Олексієм. Але життя налагодилося в сім'ї не одразу. Все через те, що хлопчика довелося забрати із садка через його погану адаптацію до австрійського суспільства.



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