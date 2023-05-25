Алена Шоптенко из "Танців з зірками" недавно вернулась из Украины обратно в Австрию. Звезда сразу же показала селфи с сыном, поделившись фотографией в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. На фото можно увидеть саму Алену, которая позировала для фото, а вот сын спрятался за спинкой и решил не обращать внимание на камеру.

"Давно этого парня не было тут. Это мы с утра едем в садик и планируем активный день", - написала Алена Шоптенко из "Танців з зірками" в сторис.

"А вот этого мы точно не планировали. Пока меня не было, голуби свили гнездо у нас на балконе. У Вене с ними очень борются и называют городскими крысами", - добавила Алена Шоптенко из "Танців з зірками".

Стоит отметить, Алена Шоптенко из "Танців з зірками" - известная украинская танцовщица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения танцовщица уехала в Австрию вместе с сыном Алексеем. Но жизнь наладилась у семьи не сразу. Все из-за того, что мальчика пришлось забрать из садика из-за его плохой адаптации в австрийское общество.



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