Ті ж хто виїхав розповідають про справжнє пекло, пише Politeka.net.

Так, 85-річна переселенка, яка втекла з Бахмута до Києва розповіла, що у місті немає чим дихати.

Палають домівки, гниють тіла загиблих.

«По підвалам, як багатоповерхівка падає – кого відкопають, а в підвалах люди залишалися, умирали», - розповідає колишня мешканка Бахмута.

Зв’язку у місті немає. Її знайомі і рідні, які теж виїхали, розповідають їй про пережиті жахи.

«Дихати нічим, гниють трупи. Ті, що залишилися. Ви можете уявити? І фосфорні бомби, і замінування, а скільки хімії в домах горить. Все це пропахло...», - каже жінка.

Повертатися людям нікуди.

«Це друга війна на моєму віку, я з 38-го року, 85 років мені. І ось на старості літ стала бомжем. У нас же ні стін, ні дверей, ні вікон. Нічого немає, там ніде жить», - розповіла жінка.

Кадри з переселенкою з Бахмута сколихнули користувачі соцмереж. Люди просять дати її контакти, щоб допомогти, висловлюють слова люті і ненависті до російських загарбників.

«Дайте бабусини реквізити, щоби підтримати копійкою»,

«Сльози і ненависть»,

«Жах!», «Дуже боляче»,

«А таких людей сотні тисяч, на жаль… Росіяни заплатять за кожне горе, за кров, за страждання. За все»,

«Неможливо… як їй можна допомогти? Є реквізити?».

Нагадаємо, нові кадри з палаючого Бахмута приголомшили світ.

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