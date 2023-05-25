Популярна українська телеведуча, актриса театру та кіно Лілія Ребрик , яка працює на телеканалі "ДІМ", вирішила поділитися своїм захопленням і ще однією роботою, яка давно стала важливою частиною життя для неї. За словами Лілії Ребрик

«Турборіж божевільна невтомна жінка включена. Цей тиждень - фінальний перед прем'єрою в Молодому Театрі.

Я вам чесно кажу: скільки б ролей ти не зіграв, скільки б разів не виходив на сцену, скільки нових образів не створював, але саме очікування прем'єри, генеральні прогони, репетиції, божевільний графік завжди такі хвилюючі, адреналінові… Це такий мандраж. і такий кайф одночасно.

А ця прем'єрна вистава ще й дуже особлива. "Кролик Гарві" - комедія Мері Чейз - дуже символічна саме зараз, під час повномасштабного вторгнення, оскільки авторка написала цю комедію в 1944 під час Другої Світової. Уявляєте, комедію! - Поділилася емоціями Ребрик.

Вона додала, і тоді, і зараз майже через 80 років історія як ніколи актуальна, тому що пробуджує надію і віру в майбутнє.

«Протягом півроку ми вкладалися у цю виставу всім серцем, душею, думками, усіма нашими силами – незважаючи на тривоги, безсонні ночі, на зло ворогові і заради Перемоги» – поділилася Ребрик.

Останні новини України:

Нагадаємо, "Ніжність і сила в одному": "Холостячка" Огневич у новому образі заінтригувала незвичайним відео.

Як повідомляла Politeka, "Моє обличчя, коли…": Анатолій Анатоліч потрапив у неприємну ситуацію і розкрив подробиці, фото.

Також Politeka писала, що "Дарую вам": Позитив представив перший сольний трек, Нікітюк, Монатік і Дорофєєва відреагували.