Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик, которая работает на телеканале "ДОМ", решила поделиться своим увлечением и еще одной работой, которая давно стала важной частью жизни для нее. По словам Лилии Ребрик

«Турборежим сумасшедшая неутомимая женщина включена. Эта неделя - финишная перед премьерой в Молодом Театре.

Я вам честно говорю: сколько бы ролей ты ни сыграл, сколько бы раз не выходил на сцену, сколько бы новых образов ни создавал, но именно ожидания премьеры, генеральные прогоны, репетиции, безумный график всегда столь волнующие, адреналиновые… Это такой мандраж. и такой кайф одновременно.

А эта премьерная спектакль еще и очень особенная. "Кролик Гарви" - комедия Мэри Чейз - очень символична именно сейчас, во время полномасштабного вторжения, поскольку автор написала эту комедию в 1944 во время Второй Мировой. Представляете, комедию!» - поделилась эмоциями Ребрик.

Она добавила, и тогда, и сейчас спустя почти 80 лет история как никогда актуальна, потому что пробуждает надежду и веру в будущее.

«В течение полугода мы вкладывались в этот спектакль всем сердцем, душой, мыслями, всеми нашими силами - несмотря на тревоги, бессонные ночи, назло врагу и ради Победы» - поделилась Ребрик.

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