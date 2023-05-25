Відома ведуча Маша Єфросиніна вирішила спробувати свої сили у ролі співачки, у свій день народження вона символічно представила першу роботу разом із Артемом Пивоваровим. Єфросиніна зізналася, що готова знепритомніти від такого хвилюючого моменту.

«У мене зараз немає слів. Щойно відбулася прем'єра мого першого в житті музичного дуету, композиції, кліпу… Здається, я зараз знепритомнів!

Але ж це факт! У 44 роки можна відчути абсолютно нові для себе емоції та отримати абсолютно новий досвід. Артем запропонував дует майже рік тому. Я вагалася, бо дуже соромлюся, що не співаю. І ось подивіться, що зробив цей артист - він вийняв мою душу, розбудив її, змусив співати почуттями.

Він одразу запропонував саме цей вірш: Михайла Семенка «Люблю»… Бо кохання сьогодні має присмак ненаситності» - розповіла Єфросиніна.

«Всі записують пісня з Пивоваровим, тому що його треки залітають); Сказати, що я в шоці, нічого не сказати)) Але як класно вийшло; Артем велике тобі дякую, що саме ти відроджуєш українську культуру» - висловилися також у мережі.

У відео «Люблю» розкриваються особисті історії Артема Пивоварова та Маші Єфросініної. Головні герої поринають у спогади про дитинство.

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