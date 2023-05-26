Анатолій Анатоліч наголосив, що йому є, що сказати не лише про інтерв'ю, яке він записує.

Популярний шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч не лише займається волонтерською діяльністю та веде благодійні концерти. Він ще й бере інтерв'ю у різних українців. За це часто потрапляє під хвилю хейта. Анатолій Анатоліч у своїх Інстаграм-Сториз докладно пояснив хейтерам, чому ці інтерв'ю такі важливі.

Анатолій Анатоліч наголосив, що йому є, що сказати не лише про інтерв'ю, яке він записує. Знаменитий українець став на захист своїх колег, які також зіштовхнулися із хейтом, записуючи подібні розмови.

Телеведучий уточнив, що його часто закидають гнівними коментарями та звинувачують у "хайпі заради отримання прибутку". Анатолій Анатоліч вирішив пояснити, що ці інтерв'ю насамперед допомагають людям, у яких той їх бере.

Наприклад, дівчинка Софія із Гостомелю, яка втратила руку, розповідала про те, що пише книгу. Анатолій Анатоліч разом із його командою звели батьків дівчинки із видавцями, які хочуть надрукувати книгу дитини.

Також Анатолій Анатоліч розмовляв з українським танцюристом та військовослужбовцем ЗСУ Назаром Грабаром. Після цього його фондом зацікавилися та готові з ним співпрацювати.

"Тому я прошу такі коментарі не писати. Хоча, кого там просити... Ті, хто пише цього, навіть не розуміють", - доповнив ведучий.

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