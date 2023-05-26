Анатолий Анатолич подчеркнул, что ему есть, что сказать не только об интервью, которые он записывает.

Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич не только занимается волонтерской деятельностью и ведет благотворительные концерты. Он еще и берет интервью у разных украинцев. За это он часто попадает под волну хейта. Анатолий Анатолич в своих Инстаграм-Сториз подробно пояснил хейтерам, почему интервью так важны.

Анатолий Анатолич подчеркнул, что ему есть, что сказать не только об интервью, которые он записывает. Знаменитый украинец стал на защиту своих коллег, которые также столкнулись с хейтом, записывая подобные разговоры.

Телеведущий уточнил, что его часто забрасывают гневными комментариями и обвиняют в "хайпе ради получения прибыли". Анатолий Анатолич решил пояснить, что эти интервью в первую очередь помогают людям, у которых тот их берет.

Например, девочка София из Гостомеля, которая потеряла руку, рассказывала о том, что пишет книгу. Анатолий Анатолич вместе с его командой свели родителей девочки с издателями, которые хотят напечать книгу ребенка.

Также Анатолий Анатолич разговаривал с украинским танцором и военнослужащим ВСУ Назаром Грабаром. После этого его фондом заинтересовались и готовы с ним сотрудничать.

"Потому я прошу такие комментарии не писать. Хотя, кого там просить... Те, кто пишет этого даже не понимают", - дополнил ведущий.

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Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".