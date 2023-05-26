Популярна українська артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, і яка нещодавно заявила про розлучення з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так цього разу Камалія поділилася милим сімейним кадром.

Схоже, незважаючи на заяву про розірвання шлюбу, Камалія та Захур зберегли відмінні стосунки, так нещодавно вони разом з'явилися на червоній доріжці Канського кінофестивалю. А цього разу зірка зворушила сімейним фото з екс-чоловіком та доньками-близнючками. Як виявилось, зіркові батьки прийшли на шкільний концерт своїх дівчаток.

У підписі до публікації Камалія написала: "Як же небагато потрібно дітям для щастя… Це коли мама разом з татом прийшли підтримати їх виступ на шкільному концерті. Щастя є. Відео виступу викладу пізніше".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нове фото співачки:

"Для дітей у будь-якому віці така потрібна підтримка! Ви чудова родина!".

"Одна дочка більше схожа на тата, друга – на маму".

"Дуже хороша родина".

"Добре, що всі разом! Тому й щасливі".

"Хороша родина. Доброго здоров'я та щастя вам".

"Щастя та міцного здоров'я вам".

"Які вони вже дорослі".

"Які вони вже дорослі та красиві! Щасливої ​​долі дівчаткам!".

"То навіщо було розлучатися?".

"Які милі у вас дівчатка, красуні!"

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