Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Київщини, смертельна ДТП сталася на автодорозі Київ-Знам’янка.
Зіткнулися легковики Mazda та Honda.
Внаслідок цього страшного удару авто розірвало на шмаття, а двоє 38-річних водіїв загинули.
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Крім того, в київському пабліку Dtp.kiev.ua з’явилася інформація про ще одну страшну ДТП, яка забрала життя батька двох дітей.
«Вночі в Києві вбили військовослужбовця, батько двох дітей», - йдеться у повідомленні.
Згідно з неофіційними даними, суддя, перебуваючи за кермом lexus, не впорався з керуванням та збив хлопця. Смерть наступила миттєво.
Трагедія сталася на заїзді в Київ зі сторони Житомира. У загиблого військовослужбовця залишилося двоє дітей.
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Також повідомлялось, що окупанти вдарили по Києву з бомбардувальників.
Крім того, Politeka.net писала про потужний вибух під Києвом.