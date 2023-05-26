Відома популярна співачка Тіна Кароль вразила коротким відео зі студії за кордоном та зустріччю із популярною виконавицею. Як відомо, Кароль продовжує роботу і поза Україною, тому все більше уваги приділяє новим композиціям не лише українською мовою.

«Дякую тобі, дуже смілива та талановита @dianewarren. Ти відкрила своє серце нам. Цей музичний опір збагатить наші культури та дасть людям надію, адже музика здатна лікувати серця. Дякую Тобі від щирого серця» - написала емоційно Тіна Кароль.

У мережі поділилися своєю думкою з приводу побаченої творчості Кароль:

«З нетерпінням чекаємо на результат співпраці! Впевнена, це буде новий хіт!; І натхненний вам успіх у вашій національній орієнтації; Тіна твоя працьовитість та енергія вражає! Напевно, тому в тебе і нема коханої людини, хто такий твій робочий темп витримає».

Раніше Кароль викликала шум у мережі своєю новою фотосесією, в якій вона постала у стильному та сміливому образі. У фотосесії Тіна позувала у широких чорних штанах та бежевому конусоподібному корсеті.

Варто відзначити, що на представлених кадрах Кароль блищить саме в легендарному корсеті з бра-конусами від французького модельєра Жана-Поля Готьє.

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