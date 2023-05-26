Известная популярная певица Тина Кароль впечатлила коротким видео со студии за границей и встречей с популярной исполнительницей. Как известно, Кароль продолжает работу и вне Украины, поэтому все больше внимания уделяет новым композициям не только на украинском языке.
«Спасибо тебе, очень смелая и талантливая @dianewarren . Ты открыла свое сердце нам. Это музыкальное сопротивление обогатит наши культуры и даст людям надежду, ведь музыка способна лечить сердца. Спасибо Тебе от всего сердца» - написала эмоционально Тина Кароль.
В сети поделились своим мнение по поводу увиденного творчества Кароль:
«С нетерпением ждем результата сотрудничества! Уверена, это будет новый хит!; И вдохновленный вам успех в вашей национальной ориентации; Тина твоя трудолюбие и энергия поражает! Наверное, поэтому у тебя и нет любимого человека, кто такой твой рабочий темп выдержит».
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Ранее Кароль вызвала шум в сети своей новой фотосессией, в которой она предстала в стильном и смелом образе. В фотосессии Тина позировала в широких черных брюках и бежевом конусообразном корсете.
Стоит отметить, на представленных кадрах Кароль блистает именно в легендарном корсете с бра-конусами от французского модельера Жана-Поля Готье.
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