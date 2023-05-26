Український танцюрист Влад Яма з "Танців зі зірками" знайшов "подарунок" для українських захисників на смітнику, про що повідомив у мережі.

Український танцюрист Влад Яма з "Танців зі зірками" опублікував фотографію у своєму Instagram-акаунті, на якій він стоїть на вулиці з валізою. В описі до посту Яма розповів, що виявив цю валізу на купі сміття поруч із будинком своїх сусідів і вирішив застосувати її в благих цілях: допомогти українським бійцям.

«Я не крав. Сусіди викинули його, але я вирішив відправити його допомогою нашим героям, щоб він не залишився порожнім», - заявив Влад Яма.

Багато людей відчувають труднощі у розумінні його намірів та інформації, яку він представляє у своїх соціальних мережах. Судячи з реакції в соціальних мережах, багато хто вражений тим, як поводиться артист.

Він не тільки не повертається додому, виправдовуючись безпекою сім'ї, а й уже не вперше потрапляє у скандали.

На тлі нових суперечок Влад Яма лише висміяв новину про те, що сталося, і не побачив нічого конфліктного. Він звернувся до українців, представивши кадр із висміюванням інфоприводу у себе в Інстаграм.

При цьому Влад Яма постійно підпадає під критику через те, що не повертається до України. Але артист вирішив проблему кардинально - відправляє в бан і стирає коментарі всіх, хто подібним чином чинить.

Напомним, Влад Яма из "Танці зі зірками" после скандала снова озадачил заявлением

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