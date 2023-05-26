Украинский танцор Влад Яма из "Танців з зірками" нашел "подарок" для украинских защитников на мусорке, о чем сообщил в сети.

Украинский танцор Влад Яма из "Танців з зірками" опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте, на которой он стоит на улице с чемоданом. В описании к посту Яма рассказал, что обнаружил этот чемодан на мусорной куче рядом с домом своих соседей и решил применить его в благих целях: помочь украинским бойцам.

«Я не крал. Соседи выбросили его, но я решил отправить его помощью нашим героям, чтобы он не остался пустым», — заявил Влад Яма.

Многие люди испытывают затруднения в понимании его намерений и информации, которую он представляет в своих социальных сетях. Судя по реакции в социальным сетям, многие поражены тем, как себя ведет артист.

Он не только не возвращается домой, оправдываясь безопасностью семьи, но и уже не первый раз попадает в скандалы.

На фоне новых споров Влад Яма лишь высмеял новость о том, что произошло и не увидел ничего конфликтного. Он обратился к украинцам, представив кадр с высмеиванием инфоповода у себя в Инстаграм.

При этом Влад Яма постоянно попадает под критику из-за того, что не возвращается в Украину. Но артист решил проблему кардинально - отправляет в бан и стирает комментарии всех, кто подобным образом поступает.

Напомним, Влад Яма из "Танці зі зірками" после скандала снова озадачил заявлением

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