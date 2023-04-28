Влад Яма сразу после полномасштабного вторжения рф уехал за границу, поселился вместе с женой и сыном в Майами и пока не собирается возвращаться в Украину. Он всегда резко реагирует на критику и пытается удалять гневные комментарии.

Но накануне у себя в Instagram танцор разместил странный и неуместный пост — забавное архивное фото с подписью "Держимся" — котторый многие восприняли как издевательство над украинцами. Затем в комментариях артист оправдался, что "безопасность семьи - самое главное", а за остальных он не отвечает, чем еще больше разозлил подписчиков.

Теперь же, когда Украина переживает страшные последствия очередной массированной ракетной атаки, Влад Яма решил отдельным постом ответить на критику. Но извиняться он не стал, а наоборот использовал формулировку "я никого не виню".

"Что касается предыдущего поста… На самом деле действительно бывает так, что и фотография, и подпись к ней касается в первую очередь того, кто ее запостил (если не указано иное). Без намеков и скрытого содержания. Некоторые увидели другое. Я никого не виню, градус напряжения сейчас слишком большой. Надеюсь, ужас скоро закончится. Работаем каждый на своем месте. Чтобы жить и донатить", — написал Влад Яма и сопроводил пост фотографией, на которой он позирует в парике с длинными волосами.

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