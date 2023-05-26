Український співак Віктор Павлик разом зі своєю дружиною блогером Катериною Репяховою потрапили у скандал після того, як Репяхова похвалилася на камеру їхніми "багатствами". А після критики назвала все жартом і заявивши, що нічого такого не мала на увазі.
Скандальна поїздка через закритий міст і хвастощі спеціальною перепусткою просто так не пройшли. Репяхова підтвердила, що за непродуманий вчинок Павлик поплатився своїм виступом.
Після цього вона вирішила показати, як відпочиває щасливо із сином і у неї вже все гаразд:
«Які ви класні; Такі щирі; Найкращі миті; дуже милі! Будьте щасливі; Вам щастя! Яка ніжність і скільки кохання в обох до дитини; Які гарні 😍 І як добре, коли ти посміхаєшся; Бажаю Вам бути завжди усміхненою та щасливою на зло всім 💩» - пишуть у мережі.
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Раніше Репяхова поскаржилася на погане самопочуття після хвилі хейту.
Дружина Віктора Павлика спробувала викликати жалість в українців і розповіла, що її здоров'я погіршилося – вона почала відчувати проблеми із харчуванням. Катерина Репяхова розповіла, що протягом п'яти днів не може нічого їсти - апетит просто зник. Це сталося саме після скандалу.
"Не їм нічого зовсім. Такою мірою, що вже не можу підняти Мишу, який важить 15 кілограмів", - написала дружина Віктора Павлика.
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