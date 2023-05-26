Украинский певец Виктор Павлик вместе со своей женой блогером Екатериной Репяховой попали в скандал после того, как Репяхова похвалилась на камеру их "богатствами". А после критики назвала все шуткой и вовсе заявив, что ничего такого не имела в виду.

Скандальная поездка через закрытый мост и хвастовство специальным пропуском просто так не прошли. Репяхова подтвердила, что за необдуманный поступок Павлик поплатился своим выступлением.

После этого она решила показать, как отдыхает счастливо с сыном и у нее уже все в порядке:

«Какие вы классные; Такие искренние; Лучшие моменты; очень милые! Будьте счастливы; Вам счастье!; Какая нежность и сколько любви у обоих к ребенку; Как хороши😍 И как хорошо, когда ты улыбаешься; Желаю Вам быть всегда улыбающейся и счастливой назло всем 💩» - пишут в сети.

До этого Репяхова пожаловалась на плохое самочувствие после волны хейта.

Жена Виктора Павлика попыталась вызвать жалость в украинцев и рассказала, что ее здоровье ухудшилось - она начала испытывать проблемы с питанием. Екатерина Репяхова рассказала, что в течении пяти дней не может ничего есть - аппетит просто пропал. Это случилось как раз после скандала.

"Не ем ничего совсем. До такой степени, что уже не могу поднять Мишу, который весит 15 килограммов", – написала жена Виктора Павлика.

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Напомним, жена Виктора Павлика показала, что случилось с ее губами после уколов красоты.

Как писала Politeka, жена Павлика увеличила губы, насмешив украинок видом.

Также Politeka сообщала, жена Павлика разочаровала экспериментом с внешностью, показав лицо вблизи.