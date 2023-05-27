Переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина показала незручний момент на домашньому відео.

Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина продовжує дивувати кадрами в соціальній мережі, розповідати про себе та дивувати перетвореннями. В останні кілька місяців її часто критикують, оскільки артистка робить один і той же акцент - на схудлій фігурі.

"Are you ready?" - коротко запитала Мішина під відео з перевдяганнями. Ксенія вкотре наголосила на своїй фігурі, посміялася над незручністю і привернула увагу в цілому.

Після скандалу, що обрушився на неї, зірка вирішила не реагувати на критику. Як відомо, раніше Мішина засвітила на відео роботу ППО та звинуватила у подібному також і інших українців, а після критики закрила коментарі.

Згодом Мішина заявила, що помилилася і просто продовжила показувати кадри у звичному стилі:

«Яке воно закінчене…; Класна та офігенна!! А не малолітка якась!; Добре вийшло; про Petriot крутіше було 😂; може пора вже щось робити, є; Мішина нормальна, не судіть всіх за своїм смаком».

Раніше Мішина зізналася, тільки коли її синові виповнилося 7 років, вона повністю взяла на себе роль матері.

«Холостячка» Мішина наголосила, що роль матері є однією із найскладніших, з якими їй довелося зіткнутися. Ксенія стала мамою ще в молодому віці, що різко прискорило її дозрівання та надало їй повну відповідальність за свого сина.

Останні новини України:

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе та не панікувати, відео.