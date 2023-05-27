Украинская актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина продолжает удивлять кадрами в социальной сети, рассказывать о себе и удивлять преображениями. В последние несколько месяцев ее часто критикуют, поскольку артистка делает один и тот же акцент - на похудевшей фигуре.
«Are you ready ?» - коротко спросила Мишина под видео с переодеваниями. Ксения в очередной раз сделала акцент на своей фигуре, посмеялась над неловкостью и привлекла внимание в целом.
После скандала, который обрушился на нее, звезда решила не реагировать на критику. Как известно, ранее Мишина засветила на видео работу ППО и обвинила в подобном также и других украинцев, а после критики закрыла комментарии.
Спустя время Мишина заявила, что ошиблась и просто продолжила показывать кадры в привычном стиле:
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
"Максимально кроют": ситуация в Бахмуте изменилась после выхода вагнеровцев, новые подробности
Оборвалась жизнь выдающегося музыканта, народного артиста Украины: первые подробности трагедии
Из-под руин поликлиники достают окровавленных людей: последствия ракетного удара по Днепру ужасные
Новые ракетные удары по Киеву, россияне атаковали с бомбардировщиков: что известно о последствиях
«Какое оно конченое…; Классная и офигенная!! А не малолетка какая-нибудь!; Классно получилось; о Petriot круче было 😂; может пора уже что-что делать, есть; Мишина нормальная, не судите всех по своим вкусам».
Ранее Мишина призналась, лишь когда ее сыну исполнилось 7 лет, она полностью приняла на себя роль матери.
«Холостячка» Мишина подчеркнула, что роль матери является одной из самых сложных, с которыми ей пришлось столкнуться. Ксения стала мамой еще в молодом возрасте, что резко ускорило ее созревание и предоставило ей полную ответственность за своего сына.
Последние новости Украины:
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.