Украинская актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина продолжает удивлять кадрами в социальной сети, рассказывать о себе и удивлять преображениями. В последние несколько месяцев ее часто критикуют, поскольку артистка делает один и тот же акцент - на похудевшей фигуре.

«Are you ready ?» - коротко спросила Мишина под видео с переодеваниями. Ксения в очередной раз сделала акцент на своей фигуре, посмеялась над неловкостью и привлекла внимание в целом.

После скандала, который обрушился на нее, звезда решила не реагировать на критику. Как известно, ранее Мишина засветила на видео работу ППО и обвинила в подобном также и других украинцев, а после критики закрыла комментарии.

Спустя время Мишина заявила, что ошиблась и просто продолжила показывать кадры в привычном стиле:

«Какое оно конченое…; Классная и офигенная!! А не малолетка какая-нибудь!; Классно получилось; о Petriot круче было 😂; может пора уже что-что делать, есть; Мишина нормальная, не судите всех по своим вкусам».

Ранее Мишина призналась, лишь когда ее сыну исполнилось 7 лет, она полностью приняла на себя роль матери.

«Холостячка» Мишина подчеркнула, что роль матери является одной из самых сложных, с которыми ей пришлось столкнуться. Ксения стала мамой еще в молодом возрасте, что резко ускорило ее созревание и предоставило ей полную ответственность за своего сына.

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Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.