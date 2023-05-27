Дочка популярної української співачки Олі Полякової Маша Полякова, яка живе та навчається в Лондоні і часто стала жертвою нападок з боку хейтерів за свої пости у соцмережі, часто ділиться яскравими публікаціями на сторінці у Instagram. Так, цього разу Маша Полякова виклала миле фото та поскаржилася на життя.

Як видно, на новій фотографії Маша Полякова зняла себе на прогулянці в сонячний день, вона виглядає веселою та життєрадісною. Перед камерою дівчина з'явилася у біло-синій сукні з абстрактним візерунком. Її довге руде волосся розпущене, а на очі Маша Полякова одягла модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Маша Полякова поділилася: "Слава Богу, сесія закінчилася. Мені здавалося, що помру. Як відбуваються ваші іспити?"

Користувачі не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію дівчини, не обійшлося і без хейтерів:

"Слава богу з Бахмута вивезли пораненого, бо думав, що помру".

"Якось у воєнний час такі алегорії сприймаються інакше. Вітаю зі здаванням сесії".

"Що з коментарями? Люди, чого ви злі такі?".

"Дуже хороша".

"Красива дуже".

"А як же освіта в Україні? А? Патріоти? Усі, хто з баблом за бугор – красуня! І ти, і мама! А тато чому не воює?".

"Молодець, Маша! Тепер можна відпочити".

"Які тут заздрісні коментатори".

"Повернися в Україну, будеш живий. Помре вона від сесії, тут війна, а ти про смерть від сесії".

"Красуня"

"Вітаю зі здаванням! Це щастя справжнє".

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