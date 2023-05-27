Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова, которая живет и учится в Лондоне и часто ставала жертвой нападок со стороны хейтеров за свои посты в соцсети, часто делится яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Маша Полякова выложила милое фото и пожаловалась на жизнь.

Как видно, на новой фотографии Маша Полякова запечатлела себя на прогулке в солнечный день, она выглядит веселой и жизнерадостной. Перед камерой девушка появилась в бело-синем платье с абстрактным узором. Ее длинные рыжие волосы распущены, а на глаза Маша Полякова надела модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Маша Полякова поделилась: "Слава Богу, сессия закончилась. Мне казалось, что умру. Как проходят ваши экзамены?".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки, не обошлось и без хейтеров:

"Слава богу из Бахмута вывезли раненого, потому что думал, что умру".

"Как-то в военное время такие аллегории воспринимаются по-другому. Поздравляю со сдачей сессии".

"Что с комментариями? Люди, чего вы злые такие?".

"Очень хорошая".

"Красивая очень".

"А как же образование в Украине? А? Патриоты? Все, кто с баблом за бугор – красавица! И ты, и мама! А папа почему не воюет?".

"Молодец, Маша! Теперь можно отдохнуть".

"Какие здесь завистливые комментаторы".

"Вернись в Украину, будешь живой. Умрет она от сессии, здесь война, а ты о смерти от сессии".

"Красотка"

"Поздравляю со сдачей! Это счастье настоящее".

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