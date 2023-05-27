Популярна українська продюсер та колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка активно розвиває свій бізнес та продюсує Надю Дорофєєву, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото, на якому знято в компанії молодого музиканта В'ячеслава Дрофа, більш відомого під сценічним ім'ям OTOY.

На новому чорно-білому знімку Ірина Горова та молодий виконавець знято, сидячи на дивані на літній терасі. Перед камерою продюсер з'явилася в темному спортивному вбранні та затишній картатій куртці. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона весело посміхається.

У підписі до публікації Ірина Горова напсіала про відносини з OTOY, який співпрацює з її лейблом Mozgi Entertainment: "Я вірю в партнерство, яке підсилює обох, яке направлене на розвиток та досягнення максимальних результатів. Я вірю в співпрацю, що будується на довірі, відвертості, чесності, емпатичному відношенні одне до одного. Наш з @otoysounds тандем - це лише перший крок до того, щоб створити прецедент на ринку, який змінить відношення до лейблів та продюсерів загалом. Славо, вітаю тебе у нашій дружній та суперпрофесійній команді, яка допомагає стати по-справжньому помітним".

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