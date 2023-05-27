Популярная украинская продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая активно развивает свой бизнес и продюсирует Надю Дорофееву, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото, на котором запечатлена в компании молодого музыканта Вячеслава Дрофа, более известного под сценическим именем OTOY.

На новом черно-белом снимке Ирина Горовая и молодой исполнитель запечатлены, сидя на диванчике на летней террасе. Перед камерой продюсер появилась в темном спортивном наряде и клетчатой уютной куртке. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж, она весело улыбается.

В подписи к публикации Ирина Горовая напсиала об отношениях с OTOY, который сотрудничает с ее лейблом Mozgi Entertainment: "Я верю в партнерство, которое усиливает обоих, направленное на развитие и достижение максимальных результатов. Я верю в сотрудничество, строящееся на доверии, откровенности, честности, эмпатическом отношении друг к другу. Наш из @otoysounds тандем – это лишь первый шаг к тому, чтобы создать прецедент на рынке, который изменит отношение к лейблам и продюсерам в целом. Слава, поздравляю тебя в нашей дружной и суперпрофессиональной команде, которая помогает стать по-настоящему заметным".

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