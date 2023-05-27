Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка з початку війни залишається в Україні, а нещодавно заявила про перший сольний тур українськими містами, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Анна Трінчер поділилася кумедним відео, на якому показала, як уперше співала для бабусі свою нову пісню.

Як видно, Анна Трінчер зняла це відео в машині, до неї сіла її бабуся, і вона запропонувала заспівати свою нову пісню "Кропива". Так, спочатку співачка включила композицію на телефоні, а потім під цю фонограму почала сама співати. Судячи з реакції, бабусі артистки дуже сподобалася її нова пісня, вона відразу почала нахвалювати талановиту онучку.

У підписі до публікації Анна Трінчер написала: "Реліз "Кропива" 7.06. Чекаєш?". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове відео артистки:

"Пісня справді дуже хороша, зачарувала з перших нот. Чекаю з нетерпінням релізу".

"У бабусі реакція, як у моєї завжди була, але бабусі вже немає".

"Класна бабуся".

"Голос Ані просто кайф".

"Аж мурашки пішли".

"Дуже красива".

"Так приємно спостерігати за вами, за вашими теплими стосунками".

"Гарний голос".

"Цікава пісня, мені сподобалася. Так добре володієш своїм голосом".

"Щоразу все краще, обожнюю".

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