Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая с начала войны остается в Украине, а недавно заявила о первом сольном туре по украинским городам, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Анна Тринчер поделилась забавным видео, на котором показала, как впервые пела для бабушки свою новую песню.

Как видно, Анна Тринчер сняла это видео в машине, к ней села ее бабушка и она предложила спеть свою новую песню "Кропива". Так, сначала певица включила композицию на телефоне, а потом под эту фонограмму начала и сама петь. Судя по реакции, бабушке артистки очень понравилась ее новая песня, она тут же начала нахваливать талантливую внучку.

В подписи к публикации Анна Тринчер написала: "Релиз "Кропива" 7.06. Ждешь?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео артистки:

"Песня действительно очень хорошая, очаровала с первых нот. Жду с нетерпением релиза".

"У бабушки реакция, как у моей всегда была, но бабушки уже нет".

"Классная бабушка".

"Голос Ани просто кайф".

"Аж мурашки пошли".

"Очень красивая".

"Так приятно наблюдать за вами, за вашими теплыми отношениями".

"Красивый голос".

"Интересная песня, мне понравилась. Так хорошо владеешь своим голосом".

"Каждый раз все лучше, обожаю".

Последние новости Украины:

Напомним, "Пародия лучше оригинала": Великий из "Квартал 95" в образе Шойгу довел до истерики, видео.

Как сообщала Politeka, "Моя девочка": Цымбалюк из "Крепостной" показал страстные кадры с новой возлюбленной.

Также Politeka писала, что Трудности перевода и волнение: Санина показала, что происходило по ту сторону Евровидения.