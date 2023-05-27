Зірка студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до початку повномасштабної війни пародіював Володимира Зеленського на концертах "Вечірнього кварталу", тепер робить пародії на скандально відомих росіян і не тільки.

Цього разу Юрій Великий із "Квартал 95" опублікував на своєму YouTube-каналі відео, в якому спародіював одразу двох персонажів — ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина та пропагандиста бориса корчевнікова.

"Сьогодні гостем "Жартівливого інтерв'ю" буде "герой" не нашого часу, брутальний кухар, почесний "нехватчик боєприпасів" та великий знавець "щасливих дідусів" Євген Пригожин. І звичайно, абсолютно логічно, що проведе це інтерв'ю ніхто інший як Борис Плачевніков. Тим більше, що приводів для того, щоб поплакатися, накопичилося їх там сповна", — пише зірка "Квартал 95" Юрій Великий.

Українці в коментарях оцінили нову пародію від Юрія Великого з "Квартал 95":

"Юрію, ви так точно зображаєте цих індивідуумів, що через пару хвилин мені починає здаватися, що я дивлюся на справжніх Плачевникова і Пригожина, а не на пародії";

"Міміка Пригожина - це просто шедевр. Юрію, дякую вам за ваші пародійні шедеври";

"Аххаха! Плачевніков незрівнянний! Сміюся і плачу, сміюся і плачу";

"Юра, ну як завжди мега геніально! І головне, приголомшлива схожість з оригіналом!".

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Нагадаємо, зірки Квартал 95 не змогли стримати сліз просто на сцені.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачем.