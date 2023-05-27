Звезда студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до начала полномасштабной войны пародировал Владимира Зеленского на концертах "Вечернего квартала", теперь делает пародии на скандально известных россиян и не только.

В этот раз Юрий Великий из "Квартал 95" опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором спародировал сразу двух персонажей — главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина и пропагандиста бориса корчевникова.

Сегодня гостем "Шутливого интервью" будет "герой" не нашего времени, брутальный повар, почетный "нехватчик боеприпасов" и великий знаток "счастливых дедушек" Евгений Пригожин. И конечно, абсолютно логично, что проведет это интервью никто другой как Борис Плачевников. Тем более что поводов для того, чтобы поплакаться, накопилось их там сполна", — пишет звезда "Квартал 95" Юрий Великий.

Украинцы в комментариях оценили новую пародию от Юрия Великого из "Квартал 95":

"Юрий, вы так точно изображаете этих индивидуумов, что через пару минут мне начинает казаться, что я смотрю на настоящих Плачевникова и Пригожина, а не на пародии";

"Мимика Пригожина - это просто шедевр. Юрий, спасибо вам за ваши пародийные шедевры";

"Аххаха! Плачевников бесподобен! Смеюсь и плачу, смеюсь и плачу";

"Юра, ну как всегда мега гениально! И главное, потрясающее сходство с оригиналом!".

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Напомним, звезды Квартал 95 не смогли сдержать слез прямо на сцене.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.