Григорій Решетнік, який лиш нещодавно повернувся з Італії, де насолоджувався відпочинком із дружиною Христиною, знову занурився в життя воєнного Києва. Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий "Холостяка" показав фото, як вони з трьома дітьми посеред ночі вимушені були спускатися в укриття.

"Спочатку думали не спускатись - перенесли сонних дітей в коридор… а потім після… вирішили, що краще піти в укриття - так спокійніше для нас і тихіше для хлопців… Бережіть себе, близьких і рідних. Та дотримуйтесь правил безпеки 🙏 Українців не залякати та не зламати, ми вже стільки всього пройшли та витримали, що напевне знаємо - ми Переможемо", — пише Григорій Решетнік.

Григорій та Христина Решетніки не дарма вирішили потурбуватися про безпеку. До Дня Києва, в ніч на 28 травня, ворог здійснив наймасованішу атаку "шахедами" за час війни. У повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників рашистів, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах.

Українці в коментарях підтримали Григорія Решетніка та його родину:

"Теж пішли в укриття…це не можливо, який противний звук цих мопедів😤душа в п’яти";

"Як шкода, що дітки це все чують 😢Бережіть себе";

"Решетники, бережіть себе ❤️Улюблена сім’я ❤️".

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