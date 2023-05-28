Григорий Решетник, который только недавно вернулся из Италии, где наслаждался отдыхом с супругой Кристиной, снова погрузился в жизнь военного Киева. В этот раз на своей странице в Instagram ведущий "Холостяка" показал фото, как они с тремя детьми посреди ночи вынуждены были спускаться в укрытие.

"Сначала думали не спускаться - перенесли сонных детей в коридор... а потом после... решили, что лучше пойти в укрытие - так спокойнее для нас и тише для ребят... Берегите себя, близких и родных. Но соблюдайте правила безопасности🙏Украинцев не запугать и не сломать, мы уже столько всего прошли и выдержали, что наверняка знаем - мы Победим", - пишет Григорий Решетник.

Григорий и Кристина Решетники не зря решили позаботиться о безопасности. Ко Дню Киева, в ночь на 28 мая, враг совершил самую массированную атаку "шахедами" за время войны. В воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников рашистов, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах.

Украинцы в комментариях поддержали Григория Решетника и его семью:

"Тоже пошли в укрытие…это не возможно, какой противный звук этих мопедов 😤душа в пятки";

"Как жаль, что детки это все слышат 😢Берегите себя";

"Решетники, берегите себя ❤️Любимая семья ❤️".

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Напомним, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.

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