Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька після ракетного обстрілу звернулася до українців. Знаменитість поділилася також новим фото у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"З днем народження, мій Київ! Ось справді «як тебе не любити..». Я закохана з першого приїзду/погляду. Безмежна подяка ППО за захист. А чи багато у мене вас із Києва? Може, з іншого міста, але зараз у Києві. Напишіть", - написала зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі зірці "Папіка" Дар'ї Петрожицькій:
"Зараз у Києві, але тимчасово, бо харків'янка",
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"Ми зараз із сім'єю у Києві поки що живемо, але живемо у Харкові",
"Дашуля тобі так добре в цьому вбранні. Стильно по-українськи. Сумська обл. Біля цих тварюк, щоб їм руки відсихали як мізки, що їх уже відсохли давно",
"Вінницька область, слова влучно підібрані",
"Я з Рівненської області Сарненський Район я жила там раніше...але ми ще до війни переїхали до Одеської обл. Білгород-Дністровський село Шабо р-н 4 роки вже живемо",
"Яка красуня, вітаю киян із Днем міста, у моїй улюбленій Олександрії, сьогодні також День народження".
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