Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька показала себе та звернулася до українців після обстрілу.

Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька після ракетного обстрілу звернулася до українців. Знаменитість поділилася також новим фото у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"З днем ​​народження, мій Київ! Ось справді «як тебе не любити..». Я закохана з першого приїзду/погляду. Безмежна подяка ППО за захист. А чи багато у мене вас із Києва? Може, з іншого міста, але зараз у Києві. Напишіть", - написала зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі зірці "Папіка" Дар'ї Петрожицькій:

"Зараз у Києві, але тимчасово, бо харків'янка",

"Ми зараз із сім'єю у Києві поки що живемо, але живемо у Харкові",

"Дашуля тобі так добре в цьому вбранні. Стильно по-українськи. Сумська обл. Біля цих тварюк, щоб їм руки відсихали як мізки, що їх уже відсохли давно",

"Вінницька область, слова влучно підібрані",

"Я з Рівненської області Сарненський Район я жила там раніше...але ми ще до війни переїхали до Одеської обл. Білгород-Дністровський село Шабо р-н 4 роки вже живемо",

"Яка красуня, вітаю киян із Днем міста, у моїй улюбленій Олександрії, сьогодні також День народження".

Останні новини України:

Нагадаємо, зірка "Папіка" Петрожицька показала, на які жертви йдуть професійні актриси

А ще Politeka писала, що зірка "Папіка" Петрожицька вперше показала свого коханого

Також Politeka повідомляла, що Ребрик показала подружок-актрис на прогулянці.