Как сообщил Александр Сырский, это Лиманское направление, пишет Politeka.net.
«Наши части и подразделения продолжают устойчиво удерживать занимаемые рубежи и позиции, отражают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровка, Спорное, Новоселовское, Торское, наносят ему значительные потери в личном составе и технике», - сообщил Сырский.
По словам командующего Сухопутными войсками, он встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее «горячих точках» фронта.
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Обсуждались возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущая ситуация на фронте.
Сырский отметил, что «скоро придет то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним».
«Поблагодарил и наградил на передовой воинов 10 огшбр, 54 омбр, 81 едшбр, 95 одшбр, 92 омбр», - сообщил также Сырский.
Добавим, в Генштабе ВСУ в новом отчете сообщили, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.
«За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 19 вражеских атак», - сообщали в Генштабе ВСУ.
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