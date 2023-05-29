Переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина висловилася про важливе у сімейному побуті.

Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина почала розповідати у соціальній мережі не лише про робочі будні, а й говорить про маловідоме минуле. Артистка також почала розкривати непрості теми у суспільстві, які та її саму не раз зачіпали.

«Ми живемо у певних ілюзіях, сформованих завдяки нашому досвіду, нашому вихованню, нашим батькам. Так цікаво спостерігати за людьми, за їхніми долями та їхніми виборами. Хоча, чи маємо вибір? Риторичне питання.

Наприклад, моя мама завжди намагалася вкласти в мене всі моменти сили, самостійності та незалежності, знову ж таки, роблячи висновки зі свого життя. І в неї, мабуть, вийшло. Тому що в мене склалася досить чітка позиція обов'язкового саморозвитку та реалізації», - заявила Мішина під серією кадрів, представлених в Інстаграм.

Раніше Мишина влаштувала прогулянку без спідньої білизни. Світлий топ і штани вдало поєднувалися між собою, проте багатьом не сподобався зайво відвертий вигляд Мішиної. Також українки зауважили, що такі акценти лише розчаровують – останнім часом зірки всіляко намагаються робити та одягати одне й те саме.

Тому "Холостячку" Мишину порівняли з Дашею Квітковою, яка робить такі ж акценти.

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