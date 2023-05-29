Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина почала розповідати у соціальній мережі не лише про робочі будні, а й говорить про маловідоме минуле. Артистка також почала розкривати непрості теми у суспільстві, які та її саму не раз зачіпали.
«Ми живемо у певних ілюзіях, сформованих завдяки нашому досвіду, нашому вихованню, нашим батькам. Так цікаво спостерігати за людьми, за їхніми долями та їхніми виборами. Хоча, чи маємо вибір? Риторичне питання.
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Наприклад, моя мама завжди намагалася вкласти в мене всі моменти сили, самостійності та незалежності, знову ж таки, роблячи висновки зі свого життя. І в неї, мабуть, вийшло. Тому що в мене склалася досить чітка позиція обов'язкового саморозвитку та реалізації», - заявила Мішина під серією кадрів, представлених в Інстаграм.
Раніше Мишина влаштувала прогулянку без спідньої білизни. Світлий топ і штани вдало поєднувалися між собою, проте багатьом не сподобався зайво відвертий вигляд Мішиної. Також українки зауважили, що такі акценти лише розчаровують – останнім часом зірки всіляко намагаються робити та одягати одне й те саме.
Тому "Холостячку" Мишину порівняли з Дашею Квітковою, яка робить такі ж акценти.
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