Украинская актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина начала рассказывать в социальной сети не только о рабочих буднях, но и говорит о малоизвестном прошлом. Артистка также начала раскрывать непростые темы в обществе, которые и ее саму не раз задевали.

«Мы живем в определенный иллюзиях, сформированным благодаря нашему опыту, нашему воспитанию, нашим родителям. Так интересно наблюдать за людьми, за их судьбами и их выборами. Хотя, есть ли у нас выбор? Риторический вопрос.

К примеру, моя мама всегда пыталась вложить в меня все моменты силы, самостоятельности и независимости, опять же, делая выводы из собственной жизни. И у нее, наверное, получилось. Потому что у меня сложилась довольно четкая позиция обязательного саморазвития и реализации» - заявила Мишина под серией кадров, представленных в Инстаграм.

Ранее Мишина устроила прогулку без нижнего белья. Светлый топ и брюки удачно сочетались межуд собой, однако многим не понравился излишне откровенный вид Мишиной. Также украинки подметили, что такие акценты только разочаровывают - в последнее время звезды всячески стараются делать и одевать одно и то же.

Поэтому "Холостячку" Мишину сравнили с Дашей Квитковой, которая делает такие же акценты.

Последние новости Украины:

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.