Так, глядачів «МастерШеф. Професіонали» обурив виліт з шоу Віктора Волошина з Калуша, пише Politeka.net.
На думку глядачів, кухню «МастерШеф. Професіонали – 4» мав покинути інший учасник.
Також, коментуючи черговий випуск кулінарного шоу, глядачі припустили, що в судді Ектора є фаворит:
«Антон не приготував жодної страви на конкурсі, влаштував істерику, розбив двері, а в Калуша трішки тісто сирувате...Хто пішов? Правильно! Не Антон. Бо як же Ектору вигнать любимчика?!»,
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«Не справедливо! Антон мав їхати додому. Можна не готувати, і проходити далі. Для чого тоді взагалі готувати? Не готуєш і залишаєшся на проекті!»,
«Шкода Калуша, але він як людина класний. Єдиний подякував ЗСУ і вшанував хвилиною мовчання»,
«Дуже шкода Віктора, він щира Людина, гарна і достойна. Так, він недоробив трішки ті галушки,да помилка,алетреба було і Антона виганяти безповоротно! Це не дитячий садок! Завтра він окропом когось ошпарить і що?! Також дуже прикро дивитись, як гноблять Олексія, це занадто мені здається. Неприємна поведінка суддів... і ще ці мами...,тільки одна вихована, а інші...немає слів».
Також глядачі висвловлюють невдоволення через поведінку Ектора:
«Не подобається останнім часом те, як Ектор себе поводить - дозволяє собі принижувати учасника. Немає ніякого відношення особисте життя Олексія до презентації страви зі словом типу. Поведінка Ектора переходить усі межі: вибрав собі улюбленців і прощає їм їхні промахи, а до декого з інших учасників упереджене ставлення».
Віктор Волошин з Калуша свою першу страву приготував у пʼять років — це був борщ.
За пів року до війни разом із дружиною переїхав у її рідне місто Херсон. В окупації пробув 60 днів. На одному з блокпостів, коли вони намагалися виїхати з міста, росіяни ледь не розстріляли його за калуську прописку.
«В перші три дні війни я пішов у муніципальну варту. Допомагав місту, містянам. Тоді у нас було ще багато продуктів, тож я їх сортував… Також пам’ятаю, як мені привезли 10 000 кур, їх потрібно було чистити. Щось потрібно було з ними робити, аби роздавати людям», — згадував Волошин.
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