Ектор Хіменес-Браво із "Мастер Шеф" дав рецепт, як приготувати вертута зі шпинатом. Зірка опублікував його у своєму Інстаграмі, де постійно ділиться смачними ідеями. На кадрах Ектор Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" показав процес приготування смачної страви.

"Придумав як можна полюбити шпина. Швидше забирайте рецепт собі", - написав Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф".

Інгредієнти:

тісто:

• 500 г борошна

• 1 год. l рік

• 175 мл теплої води

• 1 ст. л соняшникової олії

Начинка:

• 300 г шпинату

• 50 г цибулі

• 50 г зелені

• 100 г сиру

• 50 г сметани

• Сіль за смаком

"Запікаємо при 180-200 градусах, залежно від вашої духовки.

До речі, з начинкою можна експериментувати) Спробуйте покласти всередину карамелізовану цибулю з крем-сиром", - підсумував Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф".

Фанати поставили тисячі лайків під публікацією та написали коментарі Ектору Хіменес-Браво з "Мастер Шеф":

"А можна тісто листкове купити?",

"Дякую мої діти обожнюють ролині саме з бринзою і шпинатом) спробую приготувати їм вертуту",

"Дякую. Ми з мамою дивилися ваші випуски, за СТБ. Вона чудово готувала і дуже любила ваші рецепти".

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