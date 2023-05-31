Ектор Хіменес-Браво із "Мастер Шеф" дав рецепт, як приготувати вертута зі шпинатом. Зірка опублікував його у своєму Інстаграмі, де постійно ділиться смачними ідеями. На кадрах Ектор Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" показав процес приготування смачної страви.
"Придумав як можна полюбити шпина. Швидше забирайте рецепт собі", - написав Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф".
Інгредієнти:
тісто:
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• 500 г борошна
• 1 год. l рік
• 175 мл теплої води
• 1 ст. л соняшникової олії
Начинка:
• 300 г шпинату
• 50 г цибулі
• 50 г зелені
• 100 г сиру
• 50 г сметани
• Сіль за смаком
"Запікаємо при 180-200 градусах, залежно від вашої духовки.
До речі, з начинкою можна експериментувати) Спробуйте покласти всередину карамелізовану цибулю з крем-сиром", - підсумував Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф".
Фанати поставили тисячі лайків під публікацією та написали коментарі Ектору Хіменес-Браво з "Мастер Шеф":
"А можна тісто листкове купити?",
"Дякую мої діти обожнюють ролині саме з бринзою і шпинатом) спробую приготувати їм вертуту",
"Дякую. Ми з мамою дивилися ваші випуски, за СТБ. Вона чудово готувала і дуже любила ваші рецепти".
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