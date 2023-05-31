Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал рецепт вертута со шпинатом.

Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт, как приготовить вертута со шпинатом. Звезда опубликовал его в своем Инстаграм, где постоянно делится вкусными идеями. На кадрах Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал процесс приготовления вкусного блюда.

"Придумал как можно полюбить шпина. Скорее, забирайте рецепт себе", - написал Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф".

Ингредиенты:

Тесто:

• 500 г муки

• 1 ч. л соли

• 175 мл теплой воды

• 1 ст. л подсолнечного масла

Начинка:

• 300 г шпината

• 50 г лука

• 50 г зелени

• 100 г творога

• 50 г сметаны

• Соль по вкусу

"Запекаем при 180-200 градусах в зависимости от вашей духовки.

Кстати, с начинкой можно экспериментировать) Попробуйте положить внутрь карамелизированный лук с крем-сыром", - подытожил Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф".

Фанаты поставили тысячи лайков под публикацией и написали комментарии Эктору Хименес-Браво из "Мастер Шеф":

"а можно тесто слоеное купить?",

"Спасибо мои дети обожают ролине именно с брынзой и шпинатом) попробую приготовить им вертуту",

"Спасибо. Мы с мамой смотрели ваши выпуски, по СТБ. Она прекрасно готовила и очень любила ваши рецепты".

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