Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт, как приготовить вертута со шпинатом. Звезда опубликовал его в своем Инстаграм, где постоянно делится вкусными идеями. На кадрах Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал процесс приготовления вкусного блюда.
"Придумал как можно полюбить шпина. Скорее, забирайте рецепт себе", - написал Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф".
Ингредиенты:
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• 500 г муки
• 1 ч. л соли
• 175 мл теплой воды
• 1 ст. л подсолнечного масла
Начинка:
• 300 г шпината
• 50 г лука
• 50 г зелени
• 100 г творога
• 50 г сметаны
• Соль по вкусу
"Запекаем при 180-200 градусах в зависимости от вашей духовки.
Кстати, с начинкой можно экспериментировать) Попробуйте положить внутрь карамелизированный лук с крем-сыром", - подытожил Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф".
Фанаты поставили тысячи лайков под публикацией и написали комментарии Эктору Хименес-Браво из "Мастер Шеф":
"а можно тесто слоеное купить?",
"Спасибо мои дети обожают ролине именно с брынзой и шпинатом) попробую приготовить им вертуту",
"Спасибо. Мы с мамой смотрели ваши выпуски, по СТБ. Она прекрасно готовила и очень любила ваши рецепты".
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