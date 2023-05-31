Дружина Віктора Павлика, яка раніше намагалася викликати жалість після скандалу, заговорила про травму артиста.

Український співак Віктор Павлік разом зі своєю дружиною блогером Катериною Репяховою нещодавно потрапили у скандал після хизування дівчини на публіку. Вона похвалилася можливістю їздити закритим мостом завдяки перепустці і назвала це подарунком не для всіх.

Після Репяхова сама ж обізвала українців злими, адже вони не оцінили нібито безневинний жарт, у поліції цей випад також не оцінили, тому перепустку у Віктора Павлика відібрали. Після цього Репяхова намагалася викликати жалість та розповідала про свій стан.

На цей раз Репяхова розповіла про погане самопочуття Павлика:

«У нас як не одне, так інше! Віктор Павлік має проблему з рукою, завтра МРТ. Запустив ситуацію, рука давно болить, дотягнув до піку. Щось серйозне кажуть, треба лікувати! – додала Репяхова.

Раніше Репяхова розповіла, що її здоров'я погіршилося - вона почала відчувати проблеми із харчуванням. Протягом п'яти днів не може нічого їсти – апетит просто зник. Це сталося саме після скандалу.

"Не їм нічого зовсім. Такою мірою, що вже не можу підняти Мишу, який важить 15 кілограмів", - написала дружина Віктора Павлика.

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