Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася в Інстаграм роздумами на важливі теми, особливо про різні поведінки під час війни. За словами ведучої, багато хто відмовляє собі в різних благах, щоб не забувати про те, що зараз відбувається.

«Олю, давай сходимо кудись, смачно поїмо і поговоримо про дівчинку, як колись, коли не було війни..» - прошу сьогодні свою olbalaban

«Коли не було війни» – повторює вона, «Машаня, ну як ми всі опинилися у книгах про минуле? Не можу навіть вимовляти слово «війна» – одразу сльози»…

Минуле. Кожен із нас, згадуючи його, навряд чи одразу думає про книги про війну. Ми загадуємо дитинство, перше кохання, дефіцити, пригоди, п'яного Діда Мороза на порозі квартири. Тому що те, що ми проходили під час уроків історії і дивилися в кіно, здавалося чимось, що тебе ніколи не торкнеться…» - висловилася Єфросиніна.

Вона додала, що рада тому, що ці страшні події не бачать її тато та дідусь із бабусею.

«Я ніколи не зрозумію природу жорстокості ворога, яка приголомшує щодня весь світ. І тим більше ніколи в моєму житті не пробачу жодної його дії» - уклала Єфросиніна.

За словами ведучої, вона й не припускала, що благатиме про порятунок дітей, щоб вони були живі та уникнули страшних обстрілів.

«Українці вранці залилися кавою, погладили одяг і пішли на роботу-заспані, кволі але з побажанням, що збільшилося, нашим ЗСУ швидше стерти всю вишкребську гидоту з наших земель.

Українці задонатили, запитали один одного чи потрібна якась допомога, і пішли гуляти своїми містами ввечері, бо погода класна, і сон буде міцнішим, бо йому знову триватиме лише кілька годин. Тепер наша країна пише нові книги про війну», - зауважила Єфросиніна.

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