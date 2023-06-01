Телеведущая Маша Ефросинина поделилась в Инстаграм размышлениями на важные темы, в особенности о разных поведениях во время войны. По словам ведущей, многие отказывают себе в разных благах, чтобы не забывать о том, что сейчас происходит.
«Оля, давай сходим куда-нибудь, вкусно поедим и поболтаем о девчонке, как когда-то, когда не было войны..» - прошу сегодня свою olbalaban
«Когда не было войны» – повторяет она, «Машаня, ну как мы все оказались в книгах о прошлом? Не могу даже произносить слово «война» – сразу слезы»…
Прошлое. Каждый из нас, вспоминая его, вряд ли сразу думает о книгах о войне. Мы загадываем детство, первую любовь, дефициты, приключения, пьяного Деда Мороза на пороге квартиры. Потому что то, что мы проходили на уроках истории и смотрели в кино, казалось чем-то, что тебя никогда не коснется…» - высказалась Ефросинина.
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Она добавила, что рада тому, что эти страшные события не видят ее папа и дедушка с бабушкой.
«Я никогда не пойму природу жестокости врага, потрясающей каждый день весь мир. И тем более, никогда в моей жизни не прощу ни одного его действия» - заключила Ефросинина.
По словам ведущей, она и не предполагала, что будет молить о спасении детей, чтоб они были живы и избежали страшных обстрелов.
«Украинцы утром залились кофе, погладили одежду и пошли на работу-заспанные, хилые но с увеличившимся пожеланием нашим ВСУ скорее стереть всю вышкребскую гадость с наших земель.
Украинцы задонатили, спросили друг друга нужна ли какая-нибудь помощь, и пошли гулять по своим городам вечером, потому что погода классная, и сон будет крепче, потому что ему снова длиться всего несколько часов. Теперь наша страна пишет новые книги о войне» - заметила Ефросинина.
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