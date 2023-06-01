Багаторазова учасниця та переможниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздєва добірку сімейних кадрів і постаралася привернути увагу до актуальної проблеми. Першого червня вже традиційно відзначається День захисту та прав дітей.
Сьогодні день захисту дітей. А цієї ночі не стало двох дітлахів через цих огидних свинок! Хоча є питання до багатьох укриттів у Києві, які просто закриті чи не відповідають взагалі умовам перебування та захисту наших людей.
Наша влада під час війни має займатися цим питанням насамперед, бо в країні йде війна, бо щодня гинуть люди. Звичайно, хочеться вірити в те, що є справедливість у цьому світі і добро переможе зло, але на жаль, це не поверне вже тих янголят, які загинули від агресії параші!
Бережіть себе, своїх близьких. Вже трохи здають нерви від цього жаху» - зізналася Гвоздєва.
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Вона розповіла, як і сама з дитиною бігла в укриття після нічного обстрілу:
«Сьогодні ми бігли з дитиною в укриття і в цей момент я думала, Боже Слава Богу мій синочок у бабусі, бо якщо ми помремо, хоч одна дитина залишиться з рідними. Це просто жерсть.
Сьогодні є одне бажання, щоб усі ті сусідські діти та батьки відчули весь наш біль та втрати так само, як і ми! Ненавиджу їх. І немає там нормальних людей, тому що всі вони призвели до такого хаосу в їхній країні і все одно винні за дії параші» - на емоціях заявила Гвоздєва.
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