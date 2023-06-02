Скандальна співачка Ані Лорак опинилася в центрі скандалу після свого непробачного вчинку в день, коли Київ обстріляли балістичні ракети російських окупантів, і дорослі, і діти загинули внаслідок цієї атаки.

У своєму профілі в Instagram Лорак заявила про необхідність надання допомоги дітям та закликала жертвувати кошти до відповідного благодійного фонду. Проте, дуже провокаційно, Лорак збирає гроші на допомогу саме російським дітям, тоді як українські діти страждають від ракетних атак, які здійснюють російські окупанти.

«Діти – наше майбутнє. Я завжди надавала і надаватиму допомогу дітям, тому що кожен з них заслуговує на нашу увагу і турботи. Тільки через любов і співчуття ми можемо зробити світ кращим» - цинічно заявила Лорак.

Примітно, що фонд, на який Лорак закликає пожертвувати гроші, підозріло займається пропагандою. Організація нібито допомагає дітям, які постраждали від військових дій на Донбасі.

Проте вона необґрунтовано звинувачує Україну в конфлікті, незважаючи на те, що росія насправді вторглася на територію незалежної країни, окупувала її міста та населені пункти.

Раніше Хіменес-Бравопісля атаки дронів на Москву пожартував з Ані Лорак.

На кадрах можна побачити, що Ектор показує, як Ані Лорак не підтримує Україну, а після цього безпілотник, що впав, на якому видно її ім'я.

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