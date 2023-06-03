Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" відзначив званням "чмоня тижня" співачку, блогерку, дружину одіозного дилера Юрія Чернецького Інну Воронову.

Ведучий нагадав, що не так давно Воронова оголошувала збір на 4 млн грн, аби внести заставу за коханого, якого "безбожно кинули за грати" за торгівлю забороненими речовинами.

"Днями вона знову про себе нагадала. Інна стала однією з чотирьох блогерів, яким прийшла в голову "геніальна" просто ідея зняти роботу ППО під час масованої атаки 16 травня та ще й позначити свою геолокацію. СБУ швидко відреагувала на таку витівку, провела обшук у діячів, вручила підозру, і тепер їм світить до 8 років позбавлення волі. Після інциденту Воронова записала відеовибачення, у якому не просто покаялася, а ще й пожалілася", — розповів Слава Дьомін.

Слава Дьомін додав, що скандальна блогерка Воронова не може зрозуміти, чому прилетіло їй, а, наприклад, її сусідці Ксенії Мішиній — ні, хоч вона теж того вечора публікувала фото, де видно спалахи роботи ППО.

"Виявляється, блогерка та акторка — сусідки, тому Воронова ніяк не може заспокоїтися. Хоча Ксенія насправді не розміщала свою геолокацію. Ну і Воронова поскаржилася, що Мішину чомусь ніхто не чіпає, і припустила, що все це через її зв'язки. У відео вона назвала себе маленькою дівчинкою, яка лякається кожного шороху. Ще одна, знаєте, маленька дівчинка... Ой, давайте закінчимо з нею", — наголосив Слава Дьомін.

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